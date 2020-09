(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2020 Gualtieri: "Recovery Fund occasione irripetibile, punto di svolta per il rilancio" Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri nel corso dell'audizione in commissione bilancio sul Recovery plan: "Il Recovery Fund è un'occasione irripetibile e un punto di svolta per il rilancio dell'economia". / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev