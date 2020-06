Gualtieri: si valuta voluntary disclosure ma nessun condono

Roma, 13 giu. (askanews) - Il governo valuterà la proposta di voluntary disclosure indicata nel piano Colao per la "collaborazione volontaria" con il Fisco, ma non ha intenzione di fare condoni. Lo ha assicurato il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, secondo cui "il governo non farà condoni, siamo contrari ai condoni. Uno dei pilastri dell'azione di questo governo è il contrasto all'evasione fiscale"."La voluntary disclosure - ha sottolineato Gualtieri al termine della prima giornata degli Stati generali dell'economia - è una cosa diversa da un condono, anche se presenta dei profili di criticità. Analizzeremo la proposta del gruppo Colao, non abbiamo un orientamento su questo".