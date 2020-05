Gualtieri: varati interventi per 40% Pil, tra i più ampi in Ue

Roma, 4 mag. (askanews) - Interventi poderosi che valgono il 40% del Pil. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha illustrato le ultime misure contro l'emergenza coronavirus varate dal governo nel corso di un'audizione alle commissioni riunite Attività produttive e Finanze della Camera sul decreto liquidità."Quelle adottate dal governo sono tra le più ampie in Europa. Ammontano complessivamente a quasi il 40% del Pil nazionale. Una dimensione superiore, in alcuni casi ampiamente superiore, a quella degli interventi adottati in altri Paesi. Gli interventi sulle garanzie superano i 400 miliardi - ha ricordato - mentre quelli precedenti ammontano a circa 340 miliardi di euro".Gualtieri ha spiegato che i due pilastri dell'intervento del governo sono da una parte le garanzie, per favorire l'erogazione di nuovo credito, e dall'altra le moratorie dei finanziamenti già erogati. La moratoria sui prestiti, ha spiegato Gualtieri, "ha avuto un impatto particolarmente significativo": "Il 70% delle domande è già stato accolto dalle banche, il 29% richiede qualche giorno in più e solo l'1%è stato rigettato".Nel rispondere alle domande in commissione il ministro dell'Economia ha escluso un ricorso al condono fiscale: "È difficile immaginare misure di condono fiscale che non rientrano nelle politiche di questo governo".Guardando alle future iniziative del governo, Gualtieri ha annunciato che nel prossimo decreto che dovrebbe essere varato in settimana "ci saranno misure molto importanti a sostegno delle imprese anche sotto forma di contributi a fondo perduto. Con il decreto maggio arriveranno anche rafforzamenti di ecobonus e sismabonus.