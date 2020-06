(Agenzia Vista) Bologna, 08 giugno 2020 Guccini festeggia gli 80 anni sui social con Ligabue e Bonaccini Per festeggiare gli 80 anni Guccini si concede un'intervista social con Ligabue e Bonaccini. Il collega cantautore racconta come è stato averlo nel cast di "Radiofreccia": "La classica battuta era 'Che due maron' e quando sono riuscito a portarlo a casa una sera, dopo le riprese, abbiamo bevuto tutta la mia cantinetta. Io sono finito steso a letto. Lui il giorno dopo sul set era fresco come una rosa". Fonte Facebook BPER Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev