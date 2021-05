Guerini a Lisbona: "Ue lavora in sinergia con la Nato sui temi della Difesa"

(Agenzia Vista) Lisbona, 28 maggio 2021 “Nato e Ue impegnate in un processo di adattamento strategico all'evolversi dei nuovi scenari di Difesa europea, cercando di lavorare insieme con elementi di sinergia. L'Africa è uno scenario di particolare importanza, è necessario lavorare a fianco delle organizzazioni locali”. Così il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in Portogallo per la riunione informale dei Ministri della Difesa dell'Unione Europea. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev