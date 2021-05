Guterres: “I Paesi poveri lasciati in balia del virus. Il peggio deve ancora venire"

(Agenzia Vista) Roma, 21 Maggio 2021 “Dall’inizio della pandemia ho avvertito che nessuno sarebbe stato sicuro finché non lo sarebbero stati tutti. Ed ero profondamente preoccupato per la possibilità di una risposta troppo veloce e pericolosa. Con tristezza, quella preoccupazione era motivata: l’accesso ineguale ai vaccini, ai test, alle medicine e a forniture come quelle di ossigeno hanno lasciato i Paesi più poveri in balia del virus”. Lo ha detto António Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite, nel suo intervento al Global Health Summit ricordando la situazione che stanno vivendo il Sud America o l’India“Sento che il peggio deve ancora venire”, ha aggiunto. / Youtube Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev