(Agenzia Vista) Stati Uniti, 17 febbraio 2021 Guterres (ONU): “Il mondo ha urgentemente bisogno di un piano di vaccinazione globale” 17-02-21 “Ci siamo uniti per creare COVAX - l'unico strumento globale per procurare e consegnare vaccini ai paesi a basso e medio reddito. COVAX richiede di essere completamente finanziato. Ma dobbiamo fare ancora di più. I nostri sforzi devono essere esaurienti e ben coordinati ovunque. Il mondo ha urgentemente bisogno di un piano di vaccinazione globale per riunire tutti coloro che hanno il potere necessario, le competenze scientifiche e le capacità produttive e finanziarie. Credo che il G20 sia nella posizione giusta per istituire una task force d'emergenza per preparare tale piano di vaccinazione globale e coordinarne l'attuazione e il finanziamento”. Così il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres intervenendo alla riunione aperta del Consiglio di sicurezza sulla garanzia di un accesso equo ai vaccini anti-COVID-19 in contesti interessati da conflitti e insicurezza. / YouTube United Nations Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev