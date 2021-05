Guterres: “Necessaria una task force del G20 per garantire l’accesso ai vaccini a tutti i Paesi”

(Agenzia Vista) Roma, 21 Maggio 2021 “Fino ad ora oltre l’82 percento dei vaccini è andato ai Paesi benestanti, mentre solo lo 0,3 percento sono andati ai Paesi poveri. La dichiarazione del G20 di Roma è un passo in avanti significativo per fornire una accesso egualitario ai vaccini, ma dobbiamo trasformare la dichiarazione in un programma per i vaccini globali”. Lo ha detto António Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite, nel suo intervento al Global Health Summit, sottolineando l’importanza di un coordinamento a livello mondiale e della creazione di una task force del G20 per questo scopo. / Youtube Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev