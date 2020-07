Hackerati account Twitter di Biden, Obama, Bezos, Gates e Musk

Milano, 16 lug. (askanews) - Un giorno duro per Twitter. Questoil giudizio del numero uno della compagnia che gestisce il piùfamoso sito di microblogging, Jack Dorsey, dopo che un grannumero di utenti di grande notorietà del network - tra i quali imiliardari Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates, oltre all'expresidente Usa Barack Obama e il candidato democratico allapresidenza Usa Joe Biden - sono stati hackerati.Sui profili di queste personalità americane sono apparsimessaggi che recitavano più o meno così: "Mi sento grato e quindiraddoppierò ogni pagamento in Bitcoin che mi verrà fatto! Tu mispedisci 1.000 dollari, io te ne rimando 2.000! SOlo nei prossimi30 minuti".In seguito al mega attacco hacker che ha violato centinaia diaccount VIP Twitter ha deciso di sospendere temporanemante alcuniaccount "verificati". La truffa ha avuto come effetto quello dirubare 110.000 dollari. I titoli della società crollano, nellecontrattazioni after hours, del 3,28%.