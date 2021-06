(Agenzia Vista) Israele, 02 giugno 2021 Isaac Herzog è stato eletto come l'undicesimo presidente dello Stato di Israele. Ex leader del partito laburista, saac Herzog, ha ottenuto 87 voti alla Knesset contro i 33 della sfidante Miriam Peretz. L'attuale presidente Reuven Rivlin che resterà in carica fino al prossimo 9 luglio. Twitter Isaac Herzog Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev