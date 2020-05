Hong Kong, oltre 200 arresti dopo manifestazioni pro-democrazia

Hong Kong, 11 mag. (askanews) - Linea dura delle autorità di Hong Kong che hanno annunciato di aver arrestato 230 persone nel weekend in seguito alle manifestazioni pro-democrazia riprese nonostante l'emergenza coronavirus.Gli arrestati hanno tra i 12 e i 65 anni, secondo la polizia che li accusa di aver commesso diverse infrazioni tra cui aver creato assembramenti, vietati per le norme contro la diffusione dei contagi. Diciotto degli arrestati sono stati trasferiti in ospedale dopo gli scontri con gli agenti che hanno usato gas lacrimogeni nel quartiere di Mong Kok.L'Associazione dei giornalisti di Hong Kong (HKJA) ha denunciato che alcuni reporter sono stati colpiti dai lacrimogeni e gli è stato vietato di riprendere.