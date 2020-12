(Agenzia Vista) Roma, 8 dicembre I consigli della Polizia di Stato per evitare le truffe durante gli acquisti di Natale Natale è tempo di regali e quindi di acquisti. Come ogni anno le truffe sono dietro l’angolo, ecco i consigli della Polizia di Stato per evitare di essere raggirati. / Courtesy Polizia di Stato Durata: 02_43 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev