(Agenzia Vista) Zocca, 28 luglio 2020 I Fan di Vasco Rossi a Zocca per incontrare il loro idolo, il servizio Arrivano da tutta Italia a Zocca per incontrare Vasco Rossi. Il rocker, che vive a Bologna, trascorre come d’abitudine un periodo di vacanze nel suo paese natio. Courtesy Ètv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev