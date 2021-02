(Agenzia Vista) Roma, 21 febbraio 2021 I fedeli all’Angelus: “Emozionante vedere tutte queste persone, anche se è ancora difficile” “Emozionante vedere tutte queste persone, poi vedere il Papa è sempre molto emozionante. Vengono del tutto il mondo. E’ un ritorno alla normalità? Esatto, un pochino, anche se è ancora difficile”. Queste le parole di una delle fedeli intervistate in Piazza San San Pietro che torna a riempirsi per l’Angelus in una domenica particolarmente soleggiata. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev