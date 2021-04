I locali degli aperitivi tornano a servire ai tavoli in corso Como a Milano. Le immagini

(Agenzia Vista) Milano, 26 Aprile 2021 Anche per i bar degli aperitivi di Milano è arrivato il giorno della riapertura. Con il ritorno in zona gialla della Lombardia, i locali del capoluogo scelti solitamente dai ragazzi per l’happy hour sono tornati a fare servizio ai tavoli posizionati all’esterno, secondo le ultime norme stabiliti dal Governo. In corso Como, una delle classiche zone della movida cittadina, alcuni dehors sono tornati a riempirsi nonostante le condizioni meteorologiche. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev