I residenti di Istanbul felici per riconversione di Santa Sofia

Istanbul, 24 lug. (askanews) - Centinaia di fedeli musulmani sono accorsi ad Hagia Sophia per la prima preghiera del venerdì da quando il famoso monumento di Istanbul è stato riconvertito in moschea. Alcune voci dei residenti sulla decisione voluta fortemente dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan,"È un momento che potremo raccontare ai nostri nipoti, a tutti- afferma Gulsan Kaya, di Istanbul - È un evento, un importante passo avanti per noi e per il mondo. Mi sono svegliata alle 6 per venire qui. Siamo molto felici di vivere questa esperienza. I turchi stanno avendo successo in tutto e avremo successo anche in questo"."L'ho visitata prima. Ci era stato detto che sarebbe rimasto un museo - aggiunge un altro abitante della città sul Bosforo, Hayrettin Durmaz - ma chiunque può visitarlo, come tutte le altre moschee, sono tutte aperte ai visitatori"."Sono davvero molto felice. Allah benedica il nostro Stato e benedica Recep Tayyip Erdogan per averci permesso di fare questa esperienza oggi", conclude Erol Elkilic, anche lui residente a Istanbul.