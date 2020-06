(Agenzia Vista) Roma, 28 giugno 2020 I ristoranti in piazza Navona: "Le cose vanno male, poca gente e pochi turisti" Le testimonianze di alcuni lavoratori dei ristoranti in piazza Navona, nel cuore di Roma, che non riescono a ripartire nonostante le riaperture post Covid-19 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev