(Agenzia Vista) Roma, 20 luglio 2020 I ristoratori protestano a Montecitorio non siamo invisibili, Governo ci ascolti La protesta dei ristoratori del M.I.O. in Piazza Montecitorio. L'associazione chiede interventi e maggiore ascolto da parte del Governo per fronteggiare la crisi generata dall'emergenza Coronavirus. Il calo del flusso dei turisti sta creando problemi alle attività, specialmente nei centri storici. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev