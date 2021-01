(Agenzia Vista) Roma, 04 gennaio 2021 I romani sulle feste in lockdown: “Faticoso ma anche intimo, ho ritrovato la famiglia” “Come ho passato il Natale in lockdown? E’ stato faticoso ma anche intimo. L’aspetto positivo è stato di ritrovarsi con i propri figli, la propria famiglia“. Queste le parole di una signora tra i romani intervistati in Via del Corso su come hanno passato le feste in lockdown, e come vedono l’inizio del 2021. Durata: 01_46 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev