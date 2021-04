(Agenzia Vista) Napoli, 25 aprile 2021 "I fondi del Recovery vengano utilizzati per diminuire le diseguaglianze tra Nord e Sud, se non riparte il Mezzogiorno l'Italia non può ripartire", così i sindaci di varie città del meridione che si sono ritrovati in piazza del Plebiscito per una protesta sull'utilizzo dei fondi del Recovery. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev