I turisti tedeschi arrivano a Maiorca per le vacanze pasquali

Roma, 29 mar. (askanews) - I turisti tedeschi arrivano all'aeroporto di Palma di Maiorca, in Spagna, per le vacanze pasquali. Il governo tedesco ha infatti revocato i warning per i turisti e l'obbligo di quarantena per i connazionali che rientrano dalle Baleari.Stanchi delle restrizioni numerosi tedeschi hanno prenotato dei voli verso la popolare destinazione turistica, ma il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas ha avvertito che la cancellazione di Maiorca dalla lista dei paesi a rischio "non è un invito ad andarci".A partire da domenica 28 marzo, la Germania ha annunciato la richiesta in aeroporto di tamponi obbligatori eseguiti entro le 48 ore per i viaggiatori provenienti dall'estero.