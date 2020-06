Il Brasile ha superato un milione di contagi di Covid

Brasilia, 20 giu. (askanews) - In Brasile è stata superata la soglia psicologica di 1 milione di casi di Covid-19 confermati, secondo gli ultimi dati forniti dal ministero della sanità brasiliano. I nuovi decessi sono 1.206 portando il totale a 48.954 morti al 20 giugno, sebbene molti osservatori ritengano queste cifre sottostimate rispetto alla situazione reale.Complessivamente i contagiati hanno raggiunto quota 1 milione 32mila 913, dopo un ulteriore balzo di 54 mila 771 nuovi casi nelle ultime 24 ore.In Brasile la pandemia avanza più rapidamente che in altri paesi: il paese più popolato dell'America latina ha registrato 183.686 nuovi casi in una settimana, dall'11 al 17 giugno, davanti a Stati Uniti (158.836), India (77.482), Cile (72.132) e Russia (59.644).