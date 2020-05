IL CORONAVIRUS NEL MONDO - 4 MAGGIO

Roma, 4 mag. (askanews) - Alcune immagini dell'emergenzacoronavirus in tutto il mondo, il 4 maggio.VIETNAMMilioni di ragazzi sono tornati a scuola in Vietnam dopo che per17 giorni consecutivi non si sono registrati nuovi casi nelPaese. Mascherine, distanziamento, controlli della temperatura inentrata, i ragazzi sono felici di rivedere amici e insegnantidopo molte settimane.COREA DEL SUDSpiagge prese d'assalto per due festività molto sentite nelPaese, il compleanno di Buddha e la festa dei bambini. In Coreadel Sud il virus sembra un lontano ricordo ma in molti ammettonodi voler essere prudenti e di non riuscire a godersi latranquillità al mare.BANGKOKAnche le ballerine del celebre tempio Erawan, uno dei luoghituristici più famosi della città, luogo di culto e preghiera peri thailandesi, indossano speciali schermi di protezione ma nonperdono fascino ed eleganza.FRANCOFORTEOgni mattina la cavalla bianca Jenny lascia la sua scuderia perpasseggiare per Francoforte. Si ferma al passeggio del tram ed èamichevole con i pochi che incontra per strada a causa delcoronavirus. Per anni è rimasta ferma vicino alla sua "casa",adesso si avventura un po' più lontano e rallegra le giornate dimolte persone.CITTA' DEL MESSICOI parenti di malati di Covid-19 ricoverati in ospedale hannoportato lettere per i propri cari ricoverati che sono soli estanno combattendo contro il virus da consegnare al personalesanitario; per fargli sentire il loro incoraggiamento e lavicinanza in questo momento difficile.