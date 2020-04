IL CORONAVIRUS NEL MONDO: 7 APRILE

Milano, 7 apr. (askanews) - Alcune immagini dal mondo sull'emergenza coronavirus il 7 aprile.MESSICOUna cucciola di tigre nata durante la quarantena all'Africa BioZoo di Cordoba, nello Stato messicano di Veracruz, è statachiamata "Covid". "È un virus che è venuto per insegnarci aprenderci cura di noi stessi. È doloroso, vero, ma ci stainsegnando a rivedere molte cose. È un nome di speranza. Questo è Covid'", ha sottolineato il proprietario dello zoo, GonzaloRodriguez.CINAFinalmente la Cina, primo paese in lockdown e tra i più colpitidal coronavirus, non ha riportato nuovi decessi in 24 ore. È laprima volta da quando il Dragone ha iniziato a pubblicare lestatistiche sul virus. Nessun nuovo caso, se non quelli"importati" che sarebbero 32, e nessun caso sospetto.INDIAIntanto in India medicinali e cibo ai malati di Covid 19 li portaun robot. Ancora una volta la tecnologia viene in aiuto percombattere il virus, che a causa dell alta contagiosità sidiffonde rapidamente, soprattutto negli ospedali se non vengonousate protezioni adeguate.GERMANIALa Bundesliga torna in campo. Le sedute di allenamento sono stateorganizzate dai club in modo da garantire le distanze.Allenamenti a fasce orarie, utilizzando diversi campi e conpiccoli gruppi in cui non è previsto il contatto.GIAPPONEPikotaro, il comico giapponese nel 2016 conquistò il mondo con ilsuo tormentone Pen-Pineapple-Apple-Penmondo, torna perreintepretare il suo successo in versione anti coronavirus. Siintitola PPAP 2020.