IL CORONAVIRUS NEL MONDO: 9 APRILE

Milano, 9 apr. (askanews) -MALESIA afp 7,36L'UNIVERSITÀ CHIUSA SI TRASFORMA IN FABBRICA: I VOLONTARI CUCIONOLE PROTEZIONI PER I MEDICI E GLI INFERMIERISIRIA afp 9,31GLI INSEGNANTI SI SONO ORGANIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA:UNA IMPRESA TITANICA IN UN PAESE IN GUERRAFRANCIA afp 10,26MERCATI ALL'APERTO SONO VIETATI: I CONTADINI VENDONO FRUTTA EVERDURA DAL PARRUCCHIERE, DALL'ESTETISTA E NEI BARBANGKOK afp 1201CORSA ALL'ALCOL NEI SUPERMERCATI DOPO 10 GIORNI DI DIVIETO DIVENDITA: SCORTA DI VINO, BIRRA E SUPERALCOLICIREPUBBLICA CECA afp 12.23PILOTI VOLONTARI ATTRAVERSANO I CIELI DEL PAESE PER PORTAREMATERIALE MEDICO NEGLI OSPEDALIMALESIAIn Malesia l'International islamic university si è trasformata inuna piccola fabbrica in cui si lavora incessantemente: un gruppodi volontari armato di forbicie macchine da cucire starealizzando centinaia di protezioni, camici e mascherine, per ilavoratori sanitari del paese in cui si registrano oltre 4milacontagi da coronavirus.SIRIAAnche in Siria gli insegnanti si sono organizzati per continuarele lezioni a distanza a causa della chiusura delle scuole perevitare la diffusione del coronavirus. Una impresa titanica in unPaese in guerra e in cui l'elettricità e internet funzionano aintermittenza.FRANCIANella città di Angers i contadini hanno trovato una originalesoluzione per continuare a vendere i loro prodotti freschi, dopoil divieto di mercati all'aperto: allestiscono le loro bancarellenei negozi di parrucchiere, estetica o nei bar dove si puòentrare rispettando le distanze di sicurezza ed evitandoassembramenti, considerati invece dalle autorità troppo difficilida controllare all'aperto.BANGKOKCorsa all'alcol nei supermercati dopo 10 giorni di divieto. Icittadini hanno fatto scorta di vino, birra e superalcolici. Ildivieto è stato imposto in occasioni delle festività per il nuovoanno, come spesso accade nel Paese, ma quest'anno è durato più alungo a causa delle restrizioni per il coronavirus.REPUBBLICA CECAUn gruppo di piloti volontari fa da settimane avanti e indietroper i 200 aeroporti del Paese per portare materiale medico da unospedale all'altro. Una operazione che sta aiutando molto glioperatori sanitari e a cui i piloti dedicano non solo il lorotempo ma anche i loro soldi visto che si autofinanziano.