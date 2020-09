IL CORONAVIRUS NEL MONDO DAL 19 AL 25 SETTEMBRE

Milano, 25 set. (askanews) -- afp 21/09 ore 10.23 Taj MahalIndia, riapre il Taj Mahal nonostante la crescita dei contagiati- afp 22.09 ore 20.12In Usa 200mila vittime, migliaia di bandiere al National Mall- afp 20.09 ore 19.02 "Angola"Angola, la prima messa per migliaia di fedeli dopo sei mesi- afp 24/09 ore 01.00 "madagascar"E' finita la pacchia per i lemuri, tornano i turisti in Madagascar- afp 06.20Rinviato il Carnevale di Rio, è la prima volta in oltre 100 anniMilano, 25 set. (askanews) - Le immagini da tutto il pianeta sull'emergenza Coronavirus nel mondo dal 19 al 25 settembre.INDIAIl Taj Mahal, monumento simbolodell'India, ha riaperto il 21 settembre dopo sei mesi di chiusura a causadella pandemia di coronavirus e nonostante il numero di casi dicontagio ancora elevatissimo. "Tutti i protocolli legali alla malattia Covid-19, comemascherine e distanziamento fisico", saranno applicati", hannogarantito le autorità.USANegli Stati Uniti sono oltre 200mila le vittime della pandemia da covid-19. Per commerare i morti al National Mall di Washington sono state piantate 20mila bandierine a stelle e strisce, una per ogni dieci morti.ANGOLAMigliaia di cristiani sono tornati in chiesa. Dopo sei mesi di chisura per la pandemia in molti a Luanda hanno assistito alla messa da mesi: un momento spirituale ma anche di grande festa.MADAGASCARI lemuri della foresta di Andasibe in Madagascar hanno potuto godersi la loro isola paradisiaca senza turisti per mesi, grazie al lockdown. Ma le strutture turistiche in difficoltà hanno tirato un piccolo sospiro di sollievo all'inizio di settembre, quando si sono allentate le restrizioni e sono tornati i turisti.BRASILERinviata a tempo indeterminato l'edizione 2021 del tradizionale Carnevale di Rio, in Brasile. Lo annuncia la Scuola di Samba organizzatrice del Festival. Il Brasile è tra i paesi più colpiti dal Covid nel mondo. E' la prima volta in 100 anni.