IL CORONAVIRUS NEL MONDO - DAL 28 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE

Milano, 4 set. (askanews) - Le immagini da tutto il pianeta sull'emergenza coronavirus nel mondo dal 28 agosto al 4 settembreHONG KONGAd Hong Kong test di massa per milioni di personeAd Hong Kong il governo ha dato il via ad una campagna di test di massa per il coronavirus. L'obiettivo è fare tamponi a milioni di persone per fermare la terza ondata di contagi che sta attraversando il Paese. Ma i volontari latitano: i dottori e i test cinesi non rassicurano i cittadini di Hong Kong, che hanno visto tornare prepotentemente l'ombra di Pechino sulle loro vite con la legge sulla sicurezza, il rinvio delle elezioni e lo smantellamento dei pro democrazia. E così in molti preferiscono evitare di dare il loro dna.afp 17.09 del 2STRISCIA DI GAZALockdown a Gaza sotto assedio, i clown per allietare i bambiniI clown passano di casa in casa nelle strade di Khan Younis cercando di strappare un sorriso ai bambini palestinesi, chiusi in casa a causa del lockdown, deciso dopo che si sono registrati i primi casi di coronavirus nella Striscia di Gaza, fino a fine agosto risparmiata dalla pandemia. Così la vita sotto l'embargo israeliano dei palestinesi, con scarsi viveri e poche ore di corrente al giorno, diventa ancora più dura. L'indice di povertà è al 75% e la crisi economica e umanitaria più lontane che mai dal trovare una soluzione.Afp 19.28NEW YORKRiaprono le scuole nel mondo, a New York lezioni all'apertoDa Wuhan, epicentro della pandemia, passando dalla Francia, l'Italia e fino agli Stati Uniti, riaprono le scuole. Fra dubbi, paure e inventiva per cercare di riprendere il filo interrotto di educazione e apprendimento in sicurezza. A New York alcuni istituti si sono attrezzati con lezioni all'aperto, per strada, seduti su cuscini colorati, con mascherina. La maestra ha una piccola lavagna, libri e qualche tavolino per i lavoretti.afp 9.48 di oggiARABIA SAUDITAIl turismo crolla? L'Arabia Saudita si inventa il sandboardingAereoporti internazionali chiuse, frontiere sbarrate: l'epidemia di coronavirus ha fatto crollare il turismo da un Paese all'altro e così si punta ad attrarre i locali con nuove idee. In Arabia Saudita gli amanti degli sport estremi si sono inventati il "sandboarding": basta una tavola e si scivola sulle enormi dune del deserto come fosse neve fresca.Afp 18.45 del 2ITALIAA Venezia glamour e mascherina, primo red carpet con pandemiaA Venezia primo red carpet in piena pandemia. Glamour e mascherine hanno sfilato insieme sul tappeto illuminato particolarmente dalla personalità di due grandi attrici, la presidente di giuria Cate Blanchette e Tilda Swinton. Fra qualche imbarazzo sul togliere e mettere la mascherina, alla ricerca di un equilibrio fra sicurezza e fotografi.