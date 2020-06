Il debutto della regina Elisabetta su zoom post Covid

Roma, 11 giu. (askanews) - La regina Elisabetta II debutta su Zoom, la piattaforma digitale, diventata fra i principali strumenti di comunicazione durante la pandemia da coronavirus. La sovrana, 94 anni, si è collegata dal castello di Windsor, dove si trova in seguito al lockdown, per parlare con alcune persone che in questo periodo si sono prese cura di altri contagiati: mamme, figli, genitori, amici."E' interessante ascoltare tutti i vostri racconti e le vostre storie. Sono molto impressionata", ha detto la regina nel video diffuso da Buckingham Palace. "Sono molto contenta di essere stata in grado di unirmi a voi oggi".