(Agenzia Vista) Bologna, 20 marzo 2020 Il direttore generale del Sant'Orsola: "Nella zona di Bologna è cominciata la fase più acuta" Un grande ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, ed un accorato appello a tener duro per tutti coloro che stanno fronteggiando in questi giorni l'emergenza coronavirus arriva dal commissario AUSL di Bologna e direttore generale del Sant'Orsola Chiara Gibertoni, che oggi ha diffuso un audio via whatsapp. “Nella zona di Bologna è cominciata la fase più acuta”. Courtesy Ètv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev