(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2021 Il flash mob degli uomini in mascherina rossa contro il femminicidio Le immagini del Flash Mob contro il femminicidio, organizzato da "Liberare Roma" con gli uomini in mascherina rossa in piazza San Silvestro, al quale ha partecipato il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev