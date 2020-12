(Agenzia Vista) Napoli, 07 dicembre 2020 Il fratello di Maradona: "Ringrazio la gente di Napoli, so che ama Diego" Ugo, il fratello di Maradona, nella città di Napoli in occasione della riapertura delle botteghe presepistiche di San Gregorio Armeno. Gli artisti dei presepi hanno omaggiato il grande campione dopo la sua scomparsa, ecco il commento del fratello: "Grazie alla gente di Napoli, so che ama Diego". 00_38 Canale9 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev