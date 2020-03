Il fuorionda di Mattarella: "Non vado dal barbiere neanche io"

Roma, 27 mar. (askanews) - Un presidente profondamente umano. Il messaggio del Capo dello Stato agli italiani oggi, nel giorno che segna quasi mille decessi, è arrivato in prima versione con un fuori onda, poi rimosso dal Quirinale."Stiamo vivendo una pagina triste della nostra storia" stava dicendo il presidente, che poi si è interrotto per un po' di raucedine. "Non vado dal barbiere neanche io, quindi... Questa volta non lo ripetiamo più", ha detto poi il presidente rivolto all'operatore.Un momento che nel lutto collettivo rende Sergio Mattarella ancora più caro e più vicino a tutti gli italiani.