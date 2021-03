(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2021 Il generale Figliuolo è il nuovo commissario Covid. Prende il posto di Arcuri Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid. Prende il posto di Domenico Arcuri, a cui vanno i ringraziamenti del governo per la dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese. Ecco la immagini di repertorio della consegna delle insegne dell'Ordine Militare d'Italia, da parte del presidente Sergio Mattarella, in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate nel 2016. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev