Il Giappone revoca lo stato d'emergenza, ma non a Tokyo e Osaka

Tokyo, 14 mag. (askanews) - Il Giappone ha deciso di revocare lo stato di emergenza in quasi tutto il paese - 39 prefetture su 47 - prima della scadenza prevista il 31 maggio perché la diffusione del nuovo coronavirus risulta sotto controllo. Lo stato di emergenza viene invece mantenuto a Tokyo e Osaka. Il premier nipponico, Shinzo Abe, in conferenza stampa ha annunciato:"Da oggi il governo revocherà lo stato di emergenza in 39 prefetture prima della scadenza prevista alla fine del mese""Revocando lo stato di emergenza in molte aree, svilupperemo un nuovo stile di vita, che è lo stile di vita del mondo con il coronavirus. Oggi si inizia"."Se la diffusione dei contagi torna a salire, purtroppo sarà possibile reintrodurre nuovamente lo stato di emergenza".Il Giappone ha registrato finora 16.049 casi e 678 decessi, secondo l'ultimo aggiornamento dei dati della Johns Hopkins University.