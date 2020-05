Il leone marino disegna il mostro che scaccia la pandemia

Yokohama (Giappone), 14 mag. (askanews) - Con la speranza di scacciare la pandemia di nuovo coronavirus, il leone marino Leo, nota star del parco marino di Yokohama, in Giappone, ha disegnato "Amabie", un mitico mostro dai capelli lunghi e il naso aquilino, che secondo la leggenda è in grado di cacciare le pestilenze.Sae Ishino, custode dell'acquario:"Eseguiamo il disegno di Amabie, sperando che la pandemia di nuovo coronavirus possa finire presto"."Ha iniziato a disegnare Amabie a fine marzo, si è esercitato per circa un mese""A Leo piace giocare con un tubo in bocca, così abbiamo pensato che fosse capace di disegnare cose se avesse tenuto un pennello. Abbiamo iniziato a farlo per gioco"."Gli animali stanno bene, ma credo che si divertano di più a fare le performance davanti a un pubblico. Spero che il virus smetta presto di diffondersi e tanti ospiti possano tornare a visitarci".