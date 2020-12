(Agenzia Vista) Vaticano, 27 dicembre 2020 Il messaggio del Papa alla Polizia di Stato: "Grazie per prendervi cura del creato e dell'uomo" “Cono vicino a voi, con affetto e riconoscente, per come vi prendete cura del creato e dell'uomo, anche in questi giorni di festa”. Così Papa Francesco in un messaggio dedicato alla Polizia di Stato. 01_28 Questura di Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev