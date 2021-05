Il messaggio di Biden per la festa della Mamma

(Agenzia Vista) Usa, 09 maggio 2021 "Mia madre è stata per me un esempio di valori, come onore, responsabilità e coraggio. Auguri a tutte le mamme". Lo dice il presidente degli Stai Uniti Joe Biden, mostrando una foto di sua madre, in occasione della Festa della Mamma. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev