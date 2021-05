(Agenzia Vista) Usa, 10 maggio 2021 L'intervento del presidente del Consiglio Mario Draghi al concerto Vax Live, organizzato dal movimento Global Citizen per promuovere la vaccinazione: "Il miglior vaccino è qualsiasi vaccino riusciate a fare. La scienza ci aiuta, l'Italia quest'anno detiene la presidenza del G20, non vediamo l'ora di metterci al lavoro per costruire il futuro insieme". Global Citizen Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev