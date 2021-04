Il ministro della difesa Guerini sul caso Biot: "Ufficiale non aveva accesso a operazioni italiane"

(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2021 "Sulla vicenda Biot c’è il segreto istruttorio, siamo alle indagini preliminari, e finché la procura non ci consentirà di accedere agli atti non potremo prenderne visione. L’ufficiale era titolare di un incarico che lo autorizzava a visionare materiale classificato ma le sue mansioni non gli davano accesso a documenti sulla gestione delle operazioni", così il ministro della Difesa Guerini sul caso dell’Ufficiale Biot, accusato di aver rivelato segreti militari a spie russe, durante l'audizione alle Commissioni congiunte della Difesa. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev