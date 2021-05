Il ministro Franco: "Il brand Alitalia verrà mantenuto"

(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2021 "Alitalia è un dossier che si trascina da un po' di tempo. Ci stiamo avvicinando a un accordo con la Commissione europea per far partire la nuova compagnia Ita. A breve dovremmo trovare questa soluzione. Poi si porrà la questione di eventuali partner, ma questo verrà in una fase successiva. Il brand Alitalia, comunque, verrà mantenuto", così il ministro dell'Economia Franco in conferenza stampa a Palazzo Chigi. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev