Il ministro Speranza incontra il Papa e gli consegna i disegni realizzati dai suoi figli

(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2021 Il ministro della Salute Speranza ha incontrato Papa Francesco. Durante l'incontro ha consegnato al Santo Padre i disegni realizzati per l'occasione dai suoi figli. L'incontro è avvenuto per il lancio di un programma per la salute nazionale dei giovani a Trastevere a Scholas Occurrentes. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev