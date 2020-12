Agenzia Vista) Roma, 8 dicembre Il Papa a sorpresa in Piazza di Spagna per la preghiera dell'Immacolata Aveva detto che non sarebbe stato presente per la tradizionale preghiera dell’8 dicembre in Piazza di Spagna davanti alla Madonna. Invece Papa Francesco ha sorpreso tutti presentandosi intorno alle 7 di mattina sotto la pioggia per non creare assembramenti. / Twitter Vigili del Fuoco Durata: 00_30 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev