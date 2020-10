Il Papa riceve il premier spagnolo Pedro Sanchez

Città del Vaticano, 24 ott. (askanews) - È durata due ore la visita del premier spagnolo, Pedro Sanchez, in Vaticano. Il primo ministro - elegante completo blu scuro e mascherina - è arrivato alle 9.10, accompagnato dalla moglie Begona Gomez e dal seguito.Mezz'ora di udienza privata con il Papa, poi l'incontro con il ministro degli esteri Vaticano, monsignor Paul Gallagher.Picchetto d onore a termine della visita del premier, la prima volta per Sanchez. L'ultimo presidente del governo spagnolo in udienza dal Papa fu Rajoy, nell aprile 2013.Credit immagini: Moncloa