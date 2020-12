Il premier del Montenegro: saremo noi il 28esimo paese membro Ue

Bruxelles, 15 dic. (askanews) - Il primo ministro del Montenegro, Zdravko Krivokapic, si dice sicuro che il suo sarà il 28esimo paese membro a entrare dell'Unione europea, e ha promesso di combattere la corruzione politica che ha macchiato la reputazione del paese balcanico. In un'intervista a France Presse al termine del suo incontro con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, Krivokapic, ingegnere 62enne e devoto alla Chiesa cattolica ortodossa, ha annunciato:"In ogni caso, è molto più naturale, il Montenegro come unico paese che ha concluso tutti i capitoli del negoziato, cioè i 33 capitoli, per essere un esempio per gli altri e un buon modello per la regione. Sono fiducioso che il Montenegro diventerà il 28esimo stato membro dell'Ue", ha affermato."Siamo consapevoli del fatto che l'Ue sta affrontando diversi problemi, una pletora di problemi che vanno dalla Brexit, alle migrazioni, il Covid, tanti altri problemi. Siamo anche consapevoli che alcuni stati membri dell'Ue sono scettici quando si parla di allargamento dell'Ue. Tuttavia, ciò non ci scoraggia. In realtà ci spinge avanti. Ci fa andare avanti nel lavoro ancora di più nel raggiungimento dei nostri standard e standard nella sfera dello stato di diritto (...)".