Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro positivo al coronavirus

Roma, 7 lug. (askanews) - "Io, per esempio, se non avessi fatto il test, non saprei il risultato. Ed è appena risultato positivo".Ad annunciare la sua positività al coronavirus è stato lo stesso presidente del Brasile Jair Bolsonaro che si è sottoposto al suo quarto tampone, dopo tre negativi, dopo aver sviluppato i sintomi del Covid-19, tra cui una temperatura elevata. Ha cancellato il suo programma per la settimana ma al momento "è in buona salute e si trova nella sua residenza", recita una dichiarazione ufficiale.Il presidente, che ha compiuto 65 anni a marzo, aveva dichiarato di avere febbre a 38 gradi e un tasso di ossigenazione del 96% nel sangue, e ha ammesso che stava prendendo idrossiclorochina in via precauzionale.Negli ultimi mesi Bolsonaro ha più volte minimizzato i rischi del virus, definendolo "poco più di un'influenza", e affermando che non ne sarebbe stato seriamente colpito. Ha anche esortato i governatori regionali ad allentare le misure di quarantena, che, a suo dire, hanno danneggiato l'economia, e ha invitato ad allentare le norme sull'uso delle mascherine facciali. Pochi giorni fa aveva anche pubblicato sui social media delle foto in cui non indossava la mascherina durante un pranzo con l'ambasciatore degli Stati Uniti e diversi ministri che festeggiavano la festa del 4 luglio.Bolsonaro si è guadagnato valanghe di critiche online per non aver mai fornito il buon esempio, aver sminuito il Covid e violato le regole di distanziamento sociale e le misure di contenimento, ma ora ne paga le conseguenze in prima persona. Il Brasile è il secondo paese più colpito al mondo dalla pandemia, con oltre 65.000 morti.