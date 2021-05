Il presidio dei cuochi davanti a Regione Lombardia: “Non dateci aiuti, ma date certe per riaperture”

(Agenzia Vista) Milano, 10 Maggio 2021 “A noi servono semplicemente delle regole certe, delle date certe. Gli aiuti che ci hanno promesso non sono arrivati. Non dateceli, dateci date certe. Tanto oramai di parole ne abbiamo sentite troppe”. Lo ha detto uno dei cuochi presenti alla manifestazione “Buttiamo i menu?”, organizzata dall’Unione Cuochi Regione Lombardia, davanti alla sede della Regione a Milano per richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla situazione che stanno vivendo i locali e tutte le altre realtà del settore ristorativo tra incertezza sulle riaperture, linee guida difficili da applicare e ristori economici insufficienti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev