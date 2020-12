Il racconto del 2020 in 4 minuti

(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2020 I fatti salienti del 2020 raccontati attraverso le immagini più significative e i principali protagonisti. Gennaio 2020 - Ucciso a Baghdad il generale iraniano Qasem Soleimani Febbraio 2020 - Scoppia il primo focolaio Covid in Italia, in Lombardia Marzo 2020 - Conte annuncia primo lockdown per contenere la pandemia da Covid-19 Aprile 2020 - L'Ue stanzia 2.270 miliardi contro la crisi dovuta alla pandemia Maggio 2020 - Inizia la fase 2 della ripresa dopo la prima ondata Covid Giugno 2020 - Il Consiglio Ue si riunisce per discutere di Recovery fund Luglio 2020 - Il Consiglio Ue raggiunge un accordo sul Recovery fund Agosto 2020 - Inaugurato il nuovo Ponte San Giorgio a Genova Settembre 2020 - Referendum taglio dei parlamentari, vince il Sì Ottobre 2020 - Liliana Segre tiene il suo ultimo discorso in pubblico e si ritira a vita privata Novembre 2020 - Joe Biden è il nuovo presidente degli Usa Dicembre 2020 - Conte annuncia un Natale in zona rossa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev