Il Senato concede l'autorizzazione a procedere contro Salvini

Roma, 30 lug. (askanews) - Il Senato concede l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, l'aula di palazzo Madama ha respinto la proposta della Giunta per le elezioni di negare il via libera chiesto dai pm.A favore della proposta della Giunta hanno votato in 141, contrari 149, astenuti 1.