Il sindaco de Blasio annuncia: "New York riapre completamente dal 1° luglio"

(Agenzia Vista) Usa, 29 aprile 2021 "La città di New York riaprirà completamente il 1° luglio. Siamo pronti per l'apertura di negozi, attività, uffici, teatri, a piena forza". Lo ha annunciato il sindaco, Bill de Blasio, in conferenza stampa. NYC Mayor Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev