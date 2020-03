(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2020 Il sindaco di Civitavecchia controlla l'accesso in porto: "Nessuno esce o entra a piedi" Il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco: "Insieme alle forze di Polizia locale dirette dal Comandante Ivano Berti e al vicesindaco Massimiliano Grasso sto controllando l’accesso esterno al varco fortezza. Nessuno esce o entra dal porto a piedi, non voglio persone non controllate che girano in città." Courtesy Civonline Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev